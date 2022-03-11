KKTC Nöbetçi Eczaneler

ads ads
11/03/2022

ads
ads
ads
KKTC Nöbetçi Eczaneler

MAĞUSA

İçten Eczanesi 

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. N0:1 Tıp Merkezi Girişi 

Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu Karşısı

GİRNE

Küçük Eczanesi 

Canbulat Sok. No:5/c

Rızkı Eczanesi 

Nacitalat Cad. N0:3 Foto Berkenat Yanı

Ayşen Altan Eczanesi 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

GÜZELYURT

İlkin Sadrazam Eczanesi 

Binatlıı Sok. N0:6 A/b Güzelyurt ( Erşan Balıkçı Yanı)

İSKELE

Avicenna Eczanesi 

İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

LEFKE

Altıncı Eczanesi

Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

LEFKOŞA

Emine Keskin Eczanesi 

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı Ve Meyhane Müzeyyen Yanı

Fatma Yürün Eczanesi 

Bolu Sokak Derya Apartmanı No:72 Dük. :2 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa - K. Kaymaklı Stadyum

La Pharma Eczanesi 

Şht. Mustafa Mehmet Sokak No:71/c ( Adıgüzel Lastik Servisi Yanı Erel Ahsap Karşısı )
 

11/03/2022 16:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.