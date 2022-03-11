KKTC Nöbetçi Eczaneler
11/03/2022
MAĞUSA
İçten Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. N0:1 Tıp Merkezi Girişi
Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu Karşısı
GİRNE
Küçük Eczanesi
Canbulat Sok. No:5/c
Rızkı Eczanesi
Nacitalat Cad. N0:3 Foto Berkenat Yanı
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta
GÜZELYURT
İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlıı Sok. N0:6 A/b Güzelyurt ( Erşan Balıkçı Yanı)
İSKELE
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
LEFKE
Altıncı Eczanesi
Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
LEFKOŞA
Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı Ve Meyhane Müzeyyen Yanı
Fatma Yürün Eczanesi
Bolu Sokak Derya Apartmanı No:72 Dük. :2 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa - K. Kaymaklı Stadyum
La Pharma Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sokak No:71/c ( Adıgüzel Lastik Servisi Yanı Erel Ahsap Karşısı )