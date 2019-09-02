KKTC Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül 2019
02/09/2019
|
|
LEFKOŞA
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa
2287866
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa
2236750
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
3669555
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa
3656838
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne
8153620
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne / Girne
8150009
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt
7143252
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
3712224