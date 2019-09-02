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KKTC Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül 2019

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02/09/2019

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 2 Eylül 2019

LEFKOŞA

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI / Lefkoşa

 2287866

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 2236750

MAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

 3669555

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa

 3656838

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 8153620

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne / Girne

 8150009

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt / Güzelyurt

 7143252

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 3712224

 

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, KKTC Nöbetçi Eczaneler
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