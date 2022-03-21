KKTC Nöbetçi Eczaneler 21.03.2022
21/03/2022
Gazimağusa
Barışer Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt. Dükkan 1
08:00-00:00
Halkın Eczanesi
Pakduş Ve Çocuk Dünyası Yolu Sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park Yeri Girişi
08:00-00:00
Girne
Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı
08:00-00:00
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
08:00-00:00
Selin Eser Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/b Girne ( Manipeni - Lord S
08:00-00:00
Güzelyurt
Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası
08:00-00:00
İskele
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu -petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
Lefke
Altıncı Eczanesi
Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
Lefkoşa
Ecem Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. No: 127
08:00-00:00
Sezer Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı Karşısı Ortaköy
08:00-00:00
Neriman Karataç Eczanesi
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları Üzeri Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı
08:00-00:00