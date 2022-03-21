KKTC Nöbetçi Eczaneler 21.03.2022

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21/03/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 21.03.2022

Gazimağusa

Barışer Eczanesi 

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt. Dükkan 1
08:00-00:00

Halkın Eczanesi 

Pakduş Ve Çocuk Dünyası Yolu Sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park Yeri Girişi
08:00-00:00

Girne

Güven Eczanesi 

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı
08:00-00:00

Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
08:00-00:00

Selin Eser Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/b Girne ( Manipeni - Lord S
08:00-00:00

Güzelyurt

Resmiye Ese Eczanesi 

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası
08:00-00:00

İskele

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu -petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

Lefke

Altıncı Eczanesi 

Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Lefkoşa

Ecem Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad. No: 127
08:00-00:00

Sezer Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı Karşısı Ortaköy
08:00-00:00

Neriman Karataç Eczanesi 

Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları Üzeri Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı
08:00-00:00

21/03/2022 08:25
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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