KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2019)
24/11/2019
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LEFKOŞA
Yonca Hatipoğlu Eczanesi
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacı Bulgur Apt. No 16 Deniz Plaza Yanı
0392 227 78 74
Ülker Pozan Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Cad. 40/2 Kermiya Lemar Yolu
0392 223 51 80
Nergis Eczanesi: Şehit
Mustafa Mehemt Sok. No.3 Göçmenköy ( Yöntem Laboratuvarı yanı)
0392 225 50 75
GİRNE
Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Yanı
0392 822 32 02
Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No.10
0392 815 22 48
GAZİMAĞUSA
Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Dumlupınar
0392 365 59 59
Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi Güzelyurt
Ecevit Cad. 18/B
0392 714 21 93
İSKELE
Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87
ÜST MESERYA
Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Caddesi, Cihangir
0392 232 35 00
ALT MESERYA
Kınay Eczanesi
Mersinli Sok. No:4/C Türkmenköy
0392 377 70 07
KARPAZ
Olgun Kahyaoğlu Eczanesi
Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik
0533 832 57 42
Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44