KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2019)

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24/11/2019

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2019)

LEFKOŞA

Yonca Hatipoğlu Eczanesi

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacı Bulgur Apt. No 16 Deniz Plaza Yanı

0392 227 78 74

Ülker Pozan Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Cad. 40/2 Kermiya Lemar Yolu

0392 223 51 80

Nergis Eczanesi: Şehit

Mustafa Mehemt Sok. No.3  Göçmenköy ( Yöntem Laboratuvarı yanı)

0392 225 50 75

GİRNE

Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Yanı

0392 822 32 02

Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No.10

0392 815 22 48

GAZİMAĞUSA

Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt. Dumlupınar

0392 365 59 59

Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

GÜZELYURT

Aşar Eczanesi Güzelyurt

Ecevit Cad. 18/B

0392 714 21 93

İSKELE

Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

ÜST MESERYA

Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Caddesi, Cihangir

0392 232 35 00

ALT MESERYA

Kınay Eczanesi

Mersinli Sok. No:4/C Türkmenköy

0392 377 70 07

KARPAZ

Olgun Kahyaoğlu Eczanesi

Ada Cad. Bafra No:37/E Mehmetçik

0533 832 57 42

Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

LEFKE

Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

24/11/2019 11:41
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2019), haber, kıbrıs,
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