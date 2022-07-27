KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Temmuz 2022
27/07/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ
BİRGÜN ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 12
|Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa
OBA 2 ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 13 11
|Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 51 80
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ
ADA ŞEHİR ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 18
|Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MUCİZEM ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 11 50 - (0548) 851 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BAHAR ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 51 26
|N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|27.07.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Kaynak: 27 Temmuz 2022 Çarşamba nöbetçi eczaneler