KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Temmuz 2022

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27/07/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 27 Temmuz 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 225 24 12
  Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa

 

OBA 2 ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 227 13 11
  Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

ÜLKER POZAN ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 223 51 80
  Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 

GİRNE BÖLGESİ

ADA ŞEHİR ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 815 01 18
  Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne

 

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0533) 858 52 08
  Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MUCİZEM ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 815 11 50 (0548) 851 11 50
  Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BAHAR ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 365 51 26
  N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 

BURCU GÖKALP ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 365 69 39
  Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 00:00
  (0392) 714 46 40
  Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
  (0392) 727 76 46
  Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

  27.07.2022 (Çarşamba)
  08:00 - 22:00
  (0539) 109 95 77
  Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

Kaynak: 27 Temmuz 2022 Çarşamba nöbetçi eczaneler

27/07/2022 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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