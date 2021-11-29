KKTC Nöbetçi Eczaneler 29 Kasım 2021
29/11/2021
HK
|
MAĞUSA
Rana Yontar EczanesiBayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt. Dış Kapı No:2 Gazimağusa
(Belediye Kreşi karşısı, Sakızcıoğlu Spor Salonuna gelmeden sağda, Sharaf Store yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-19-19
|
Uzay EczanesiDumlupınar Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt. No:32 Gazimağusa
(Ziraat Bankasi karşısı, Özdilek ve Eserer İç Giyim yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-56-56
|
GİRNE
Gündal EczanesiAltınör Apt. A Blok Dükkan:2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (392) 816-05-43
|
Kandil EczanesiKaraoğlanoğlu Caddesi No:48/E Karaoğlanoğlu / Girne
(Chicken Planet karşısı, GAÜ Işıkları yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne Karaoğlanoğlu
0 (392) 822-38-42
|
Ahmet Çağer EczanesiAnkara Caddesi, No:50/ 2 A Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne Alsancak
0 (392) 821-34-34
|
GÜZELYURT
Nilgün EczanesiEcevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-38-47
|
İSKELE
Selin EczanesiŞehit Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi No:5 Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
İskele
0 (392) 371-28-56
|
LEFKE
Ulus EczanesiEcevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
Lefke
0 (392) 727-76-49
|
LEFKOŞA
Ali Ersoy EczanesiKemal Şemiler Caddesi, No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Lefkoşa
(Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane Yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Lefkoşa
0 (392) 330-12-77
|
İsmet EczanesiBedrettin Demirel Caddesi, No:100/B Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-15-40
|
İzem Eczanesiİsmail Beyoğlu Caddesi No:44/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Eray Garaj yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 228-00-40