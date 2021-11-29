KKTC Nöbetçi Eczaneler 29 Kasım 2021

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29/11/2021
HK

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 29 Kasım 2021

 

MAĞUSA

Rana Yontar Eczanesi

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt. Dış Kapı No:2 Gazimağusa
(Belediye Kreşi karşısı, Sakızcıoğlu Spor Salonuna gelmeden sağda, Sharaf Store yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-19-19

Uzay Eczanesi

Dumlupınar Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt. No:32 Gazimağusa
(Ziraat Bankasi karşısı, Özdilek ve Eserer İç Giyim yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-56-56

GİRNE

Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dükkan:2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (392) 816-05-43

Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi No:48/E Karaoğlanoğlu / Girne
(Chicken Planet karşısı, GAÜ Işıkları yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne Karaoğlanoğlu

0 (392) 822-38-42

Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, No:50/ 2 A Alsancak Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne Alsancak

0 (392) 821-34-34

GÜZELYURT

Nilgün Eczanesi

Ecevit Caddesi No:25 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-38-47

İSKELE

Selin Eczanesi

Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi No:5 Yeni İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

İskele

0 (392) 371-28-56

LEFKE

Ulus Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

Lefke

0 (392) 727-76-49

LEFKOŞA

Ali Ersoy Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi, No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Lefkoşa
(Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane Yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Lefkoşa

0 (392) 330-12-77

İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi, No:100/B Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-15-40

İzem Eczanesi

İsmail Beyoğlu Caddesi No:44/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Eray Garaj yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 228-00-40
29/11/2021 16:48
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TAGS: nöbetçi eczaneler
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