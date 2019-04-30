KKTC Nöbetçi Eczaneler (30.04.2019)
30/04/2019
Gazimağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi
0392 366 33 74
Gazimağusa / Sakarya Eczanesi
Sülün Sokak, No:1, Mağusa Tıp Merkezi Yanı
0392 365 29 89
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais - Girne
0392 815 20 69
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne - Girne
0392 815 17 90
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) - Güzelyurt
0392 714 12 22
İskele/Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele
0392 371 2856
Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi
Çetin Kürşat Apartmanı, Zemin Kat No:18, Gönyeli
0392 224 06 11
Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy
0392 225 24 74