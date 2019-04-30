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KKTC Nöbetçi Eczaneler (30.04.2019)

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30/04/2019

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (30.04.2019)

Gazimağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi

0392 366 33 74

Gazimağusa / Sakarya Eczanesi

Sülün Sokak, No:1, Mağusa Tıp Merkezi Yanı

0392 365 29 89

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais - Girne

0392 815 20 69

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne - Girne

0392 815 17 90

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) - Güzelyurt

0392 714 12 22

İskele/Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele

0392 371 2856

Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi

Çetin Kürşat Apartmanı, Zemin Kat No:18, Gönyeli

0392 224 06 11

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy

0392 225 24 74

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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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