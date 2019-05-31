KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Mayıs 2019
31/05/2019
HK
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LEFKOŞA:
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı
2273700
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GÜNEY ECZANESİ
Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy
2276695
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GİRNE:
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
8150850
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak
05338701946
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GAZİMAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ
3655594
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GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
3648494
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112
7144790
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015