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KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Mayıs 2019

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31/05/2019
HK

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Mayıs 2019

LEFKOŞA:

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı 

2273700

***

GÜNEY ECZANESİ

Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy 

 2276695

***

GİRNE:

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı 

 8150850

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak

05338701946

***

GAZİMAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 3655594

***

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa 

 3648494

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 

 7144790

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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