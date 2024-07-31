KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2024

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31/07/2024

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2024

 31 Temmuz 2024 KKTC Nöbetçi Eczaneler

Hacer Balıkçı Eczanesiyol tarifi

Mustafa Kemal Bulvarı, Döveç Elite Life Apt. No:3 Gazimağusa
» Eski Kaliland karşısı, Üniversal Bank yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaKaliland

0 (392) 365-55-18

Aslı Eren Eczanesiyol tarifi

Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Maraş / Gazimağusa
» Eski Belça Süpermarket yolu-Bitirim Ayakkabı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaMaraş

0 (392) 366-47-47

Buğçe Eczanesiyol tarifi

Dr.Salih Miroğlu Caddesi, Templos Tower 2 Dükkanları / Girne
» Zeytinlik Yolu, Nusmar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-00-32

Eminağa Eczanesiyol tarifi

Ziya Rızkı Caddesi, No:10 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-22-48

Özenir Eczanesiyol tarifi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneLapta

0 (542) 876-06-60

İnci Eczanesiyol tarifi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1-K Güzelyurt
» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-32-52

Sultan Topel Eczanesiyol tarifi

Makenzi Caddesi, Dükkan No:6 Ottoman yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 330-17-20

Ulus Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-76-49

Cemaliye Ağaoğlu Eczanesiyol tarifi

Rauf Denktaş Caddesi, Behiye Apt. No:37/1 Göçmenköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGöçmenköy

0 (392) 223-36-63

Yonca Hatipoğlu Eczanesiyol tarifi

Ecvet Yusuf Caddesi, Miniloy Dükkan No:2 Kızılbaş / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKızılbaş

0 (392) 228-06-06

Dereboyu Eczanesiyol tarifi

Mehmet Akif Caddesi No:51/2 Köşklüçiftlik / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKöşklüçiftlik

0 (533) 839-14-14
31/07/2024 16:58
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