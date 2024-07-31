KKTC Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2024
31/07/2024
31 Temmuz 2024 KKTC Nöbetçi Eczaneler
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» Eski Kaliland karşısı, Üniversal Bank yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaKaliland
0 (392) 365-55-18
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» Eski Belça Süpermarket yolu-Bitirim Ayakkabı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaMaraş
0 (392) 366-47-47
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» Zeytinlik Yolu, Nusmar Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-00-32
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-22-48
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» Lapta Manolya Hotel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneLapta
0 (542) 876-06-60
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» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-32-52
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 330-17-20
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGöçmenköy
0 (392) 223-36-63
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKızılbaş
0 (392) 228-06-06
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKöşklüçiftlik
0 (533) 839-14-14