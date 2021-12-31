KKTC Nöbetçi Eczaneler (31.12.2021)
31/12/2021
LEFKOŞA
Arzum Davulcu Eczanesi
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak.no:3 Yenişehir - Polis Genel Müdürlüğü Yolu ,chıcken Planeti Geçince Vakıflar Bankası Karşısındaki 'ara Yol' Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)0 (392) 227-14-57
Gönyeli Eczanesi
Ünveren Sokak, Ahmet Dereli Apt. No:13 Concorde Tower Otel Karşısı Yenikent Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (533) 856-64-44
İzem Eczanesi
İsmail Beyoğlu Caddesi No:44/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Eray Garaj yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 228-00-40
MAĞUSA
Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland Karşısı Üniversal Bank Yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-55-18
Semahat Atayol Eczanesi
Üç Çakırlar Caddesi, Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-91-93
GİRNE
Sertaç Eczanesi
Osman Örek Caddesi, Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-90-67
Shıma Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak Ve Genҫ Yapı Market Yanı.
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (548) 822-02-72
Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:46/1 Girne
(Lapta Hoteller Bölgesi)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (542) 876-06-60
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Şehit Hasan Cafer Sokak No:12-B Güzelyurt
(Gunna İletişim karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-18-94
İSKELE
Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Makenzi Caddesi, Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (539) 109-95-77
LEFKE
Derviş Kutret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (533) 882-94-56