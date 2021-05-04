KKTC Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs 2021
04/05/2021
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Ertuğ Emin Eczanesiİsmet Inönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Gazimağusa
0 (392) 365-60-60
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Mehmet Arter Eczanesi15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mahallesi, İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu Gazimağusa
(Fisher Town ve Döveç Düğün Salonu ilerisi, Esen Market yakını)
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Gazimağusa
0 (392) 366-00-02
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Dilara Özhamit EczanesiMete Adanır Caddesi, Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Ve Myata Lounge Yanı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Girne
0 (392) 815-11-88
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Şifalı EczanesiAlsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Caddesi, Green Petrol Karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
GirneAlsancak
0 (533) 846-33-30
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Gilanlı EczanesiEcevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
Güzelyurt
0 (392) 714-47-90
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Avicenna Eczanesiİskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi Yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
İskele
0 (542) 855-00-15
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Altıncı EczanesiŞehit Nejdet Levent Sokak No:4/A Denizli / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkeDenizli
0 (392) 727-85-00
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Ataçağ EczanesiAtatürk Caddesi, Şehit Zehra Mustafa Sokak No:5 Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkoşaGönyeli
0 (392) 223-19-97
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Gönül EczanesiŞht.Gaz.Hasan Tahsin Caddesi, . Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu - Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 227-84-61
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Seyrantepe EczanesiAtatürk Caddesi, No:46/A Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-57-28