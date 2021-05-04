KKTC Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs 2021

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04/05/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs 2021

Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet Inönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Gazimağusa

0 (392) 365-60-60

Mehmet Arter Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mahallesi, İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu Gazimağusa
(Fisher Town ve Döveç Düğün Salonu ilerisi, Esen Market yakını)
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Gazimağusa

0 (392) 366-00-02

Dilara Özhamit Eczanesi

Mete Adanır Caddesi, Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Ve Myata Lounge Yanı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Girne

0 (392) 815-11-88

Şifalı Eczanesi

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Caddesi, Green Petrol Karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

GirneAlsancak

0 (533) 846-33-30

Gilanlı Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

Güzelyurt

0 (392) 714-47-90

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi Yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

İskele

0 (542) 855-00-15

Altıncı Eczanesi

Şehit Nejdet Levent Sokak No:4/A Denizli / Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkeDenizli

0 (392) 727-85-00

Ataçağ Eczanesi

Atatürk Caddesi, Şehit Zehra Mustafa Sokak No:5 Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkoşaGönyeli

0 (392) 223-19-97

Gönül Eczanesi

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Caddesi, . Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu - Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 227-84-61

Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:46/A Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 -00:00 (On Call Hizmeti Verilmeyecektir))

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-57-28
04/05/2021 11:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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