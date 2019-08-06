KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos 2019
06/08/2019
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Balın Eczanesi Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
Çağın Korkmazer Eczanesi Lefkoşa
Atatürk Cad. 1001 ( Binbir ) Çeşit Mağazası Yanı Yenişehir
Demet Eczanesi Mağusa
New Castle No:1 Bayraktar Yolu, Terminal Lemar Yanı
Tanya Salimer Eczanesi Mağusa
Canova Benzin İstasyonu Yanı Baykal
Rızkı Eczanesi Girne
Nacitalat Cad. N0:3 Foto Berkenat Yanı
Törensel Eczanesi Girne
Beşparmaklar Cad Nihat Bağcıer Stadı N012
Aşar Eczanesi Güzelyurt
Ecevit Cad. 18/b
Nalan Eczanesi İskele
Kordonboyu Cad. N0:35/b Bahçeler