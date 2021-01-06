KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak 2021

ads
06/01/2021

ads
KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak 2021

Girne

  • DİLARA ÖZHAMİT Eczanesi

    Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne / Girne

    0 (392) 815 11 88

  • KANDİL Eczanesi

    Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne

    0 (392) 822 38 42

Güzelyurt

  • RESMİYE ESE Eczanesi

    ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt

    0 (392) 714 45 18

İskele

  • MEVLÜT KAÇMAZ Eczanesi

    Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

    0 (548) 860 55 54

Lefke

  • AYŞE ALTINTUĞ Eczanesi

    ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

    0 (727) 856 5

Lefkoşa

  • AYŞE KAPTAN ECZ Eczanesi

    50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü / Lefkoşa

    0 (392) 227 45 96

  • DAĞMAN Eczanesi

    BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

    0 (392) 330 10 22

  • SABİHA BULDUK Eczanesi

    Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu) / Lefkoşa

    0 (392) 228 65 65

Mağusa

  • BARIŞER Eczanesi

    MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA / Gazimağusa

    0 (392) 365 60 40

  • ERTUĞ EMİN Eczanesi

    İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

    0 (392) 365 60 60

06/01/2021 15:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.