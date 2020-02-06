KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat 2020

ads
06/02/2020

ads
ads
KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat 2020

LEFKOŞA

CANEŞ ECZ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı 

Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

Hacet Sok.8/C Din Sitesi Karşısı İş Bankası Yanı Hamitköy

03922256161

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922239378

GİRNE

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B 

 03928159067

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu

03928150032

MAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

Halıl Hamza Ayakkabı Mağazası Yanı Kalıland Bölgesi

 03923655594

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656977

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E 

 03927144894

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 Ecevit cad. Yeşilyurt 

 03927277470

06/02/2020 16:34
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.