KKTC Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat 2020
06/02/2020
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LEFKOŞA
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı
Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
Hacet Sok.8/C Din Sitesi Karşısı İş Bankası Yanı Hamitköy
03922256161
YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922239378
GİRNE
SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
03928159067
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu
03928150032
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Halıl Hamza Ayakkabı Mağazası Yanı Kalıland Bölgesi
03923655594
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa
03923656977
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
03927144894
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
Ecevit cad. Yeşilyurt
03927277470