KKTC Nöbetçi Eczaneler 7 Mart 2022
07/03/2022
MAĞUSA
Ceren Eczanesi
Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi
Süay Sevınc Eczanesi
Salamis Yolu N0:168 A ( Akay Saat ) Yanı Gazi
GİRNE
Barış Eczanesi
Şht. İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
Sertaç Eczanesi
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
GÜZELYURT
Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası
İSKELE
Sultan Topel Eczanesi
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman Yanı
(22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak N0:7 Denizli
(22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
LEFKOŞA
Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Cad. No:2/ 4 Etik Hastanesi Yanı Ortaköy
Keziban Tilki Eczanesi Gönyeli
Atatürk Caddesi, Gönyeli Yalçın Park Karşısı No:
Sabiha Bulduk Eczanesi
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük. 3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)