KKTC Nöbetçi Eczaneler 7 Mart 2022

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07/03/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 7 Mart 2022

MAĞUSA

Ceren Eczanesi 

Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi

Süay Sevınc Eczanesi 

Salamis Yolu N0:168 A ( Akay Saat ) Yanı Gazi
 

GİRNE

Barış Eczanesi 

Şht. İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
 

Ömrüm Eczanesi 

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

Sertaç Eczanesi 

Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
 

GÜZELYURT

Resmiye Ese Eczanesi 

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası
 

İSKELE

Sultan Topel Eczanesi 

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman Yanı 

(22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

LEFKE

Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak N0:7 Denizli
 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

LEFKOŞA

Özyol Eczanesi 

Şaziye Hacı Maltızlar Cad. No:2/ 4 Etik Hastanesi Yanı Ortaköy

Keziban Tilki Eczanesi  Gönyeli

Atatürk Caddesi, Gönyeli Yalçın Park Karşısı No:

Sabiha Bulduk Eczanesi 

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük. 3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

07/03/2022 15:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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