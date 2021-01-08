KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak 2021
Nöbetçi Eczaneler
08/01/2021
LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa
0392 223 72 72
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa / Lefkoşa
ENVER ECZANESİ
74 Atatürk Meydanı Lefkoşa / Lefkoşa
03922272567
MAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa
0392 365 38 68
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923651847
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne
03928153620
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
05338463330
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
0392 330 17 20