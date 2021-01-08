KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak 2021

Nöbetçi Eczaneler

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08/01/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak 2021

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa

 0392 223 72 72

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa / Lefkoşa

ENVER ECZANESİ

 74 Atatürk Meydanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272567

MAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 38 68

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923651847

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 05338463330

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

0392 330 17 20

08/01/2021 16:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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