KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat 2020

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08/02/2020
HK

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat 2020

LEFKOŞA

GÖNÜL ECZANESİ

 Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu - Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy

 03922278461

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan 

03922276181

AKDORA ECZANESİ

 Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy

 03922253355

MAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

 03923656838

AYBENK ECZANESİ

 Cahit Sıtkı Tarancı sok. Reflex tim Apt. Karakol bölgesi Gülseren yolu

 03923651011

GİRNE

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu 

03928152150

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

 03928213434

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 

 03927144790

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı 

 03927278240

08/02/2020 16:17
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TAGS: nöbetçi eczaneler
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