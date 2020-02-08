KKTC Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat 2020
08/02/2020
HK
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LEFKOŞA
GÖNÜL ECZANESİ
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu - Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy
03922278461
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan
03922276181
AKDORA ECZANESİ
Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy
03922253355
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
03923656838
AYBENK ECZANESİ
Cahit Sıtkı Tarancı sok. Reflex tim Apt. Karakol bölgesi Gülseren yolu
03923651011
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
03928213434
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112
03927144790
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240