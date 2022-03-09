KKTC Nöbetçi Eczaneler 9 Mart 2022

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09/03/2022

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 9 Mart 2022

KKTC Nöbetçi Eczaneler 9 Mart 2022

MAĞUSA

Ergin Eczanesi 

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
 

Rezan Eczanesi 

Salamis Yolu, Daü Çemberi Yanı, Foto Özay Karşısı, Novel Centre
 

GİRNE

Zehra Kelebek Eczanesi 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
 

Tören 2 Eczanesi 

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı
 

Özge Özçınar Eczanesi

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. No:28 C Sulu Çember Karşısı

GÜZELYURT

Doğa Eczanesi 

Piyale Paşa Mah.

İSKELE
Gökberk Alp Yakar Eczanesi 

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

LEFKE

Şifa Bıldır Eczanesi 

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

LEFKOŞA

Damla Kardüz Eczanesi 

Atatürk Cad. Kolan British Karşısı
 

Gülistan Arıcı Eczanesi 

Hasane Ilgaz Sok. 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları
 

Fatma Aşina Eczanesi 

Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /d Ortaköy Telsim Karşısı Turcell Yanı
 

09/03/2022 16:54
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler
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