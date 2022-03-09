KKTC Nöbetçi Eczaneler 9 Mart 2022
09/03/2022
KKTC Nöbetçi Eczaneler 9 Mart 2022
MAĞUSA
Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
Rezan Eczanesi
Salamis Yolu, Daü Çemberi Yanı, Foto Özay Karşısı, Novel Centre
GİRNE
Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
Tören 2 Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı
Özge Özçınar Eczanesi
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. No:28 C Sulu Çember Karşısı
GÜZELYURT
Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mah.
İSKELE
Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
LEFKE
Şifa Bıldır Eczanesi
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
LEFKOŞA
Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Cad. Kolan British Karşısı
Gülistan Arıcı Eczanesi
Hasane Ilgaz Sok. 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları
Fatma Aşina Eczanesi
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /d Ortaköy Telsim Karşısı Turcell Yanı