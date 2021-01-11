KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (11 Ocak 2021)

Ülke genelinde Nöbetçi eczaneler listesi...

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11/01/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (11 Ocak 2021)

LEFKOŞA

ORHAN BERKE ECZANESİ

 Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap aparman arkası ,Ortaköy ,Lefkoşa, Hayat çadırı karşı yolu, Harup ara sokak, Belça arkası Eczacılar Birliği yanı / Lefkoşa

 03922233121

İZEM ECZANESİ

 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı / Lefkoşa

 03922280040

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa

 2290 990

GAZİMAĞUSA

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı / Gazimağusa

 0392 365 40 04

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923654969

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne

 03928152248

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne

 03928150009

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt

 7142000

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

11/01/2021 16:37
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi, haberkıbrıs, sağlık, 11 Ocak 2021
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