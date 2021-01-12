KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (12 Ocak 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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12/01/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (12 Ocak 2021)

LEFKOŞA

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922241210

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa

 03922272064

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 72 51

GAZİMAĞUSA

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa

 03923660391

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656977

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 03928223202

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Dükkan:2, Girne Merkez (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı.) / Girne

 03928150188

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

 

 

 

 

 

 

 

12/01/2021 10:31
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TAGS: KKTC, Nöbetçi Eczaneler Listesi, 12 Ocak 2021
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