KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (14 Ocak 2021)

Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler...

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14/01/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (14 Ocak 2021)

LEFKOŞA

ALİ ERSOY ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı / Lefkoşa

 3301277

 08:00-00:00

Eczane Detaylı Bilgi

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

 08:00-00:00

Eczane Detaylı Bilgi

BALIN ECZANESİ

 Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 18 13

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

 Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa

 05488422795

 08:00-00:00

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655959

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne

 0392 816 12 13

 08:00-00:00

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

 0392 822 38 85

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 21 93

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

14/01/2021 14:36
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TAGS: KKTC, Nöbetçi Eczaneler
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