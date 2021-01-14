KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (14 Ocak 2021)
Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler...
14/01/2021
LEFKOŞA
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı / Lefkoşa
3301277
08:00-00:00
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922279155
08:00-00:00
Eczane Detaylı Bilgi
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 18 13
GAZİMAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa / Gazimağusa
05488422795
08:00-00:00
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655959
GİRNE
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne
0392 816 12 13
08:00-00:00
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne
0392 822 38 85
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 21 93
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke
7278 500
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele
03923712224