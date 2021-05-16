KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (16 Mayıs 2021)

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16/05/2021

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KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (16 Mayıs 2021)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922273700

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

03922240988

YEŞİM ECZANESİ

Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa

0392 225 69 18

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

03928153620

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

05338701946

GAZİMAĞUSA

DEMET ECZANESİ

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

03923663350

VEZİROĞLU ECZANESİ

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

03923656977

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

03927144894

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

03923712224

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

0392 236 83 80

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A Lefke

05488655291

16/05/2021 10:31
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler Listesi (16 Mayıs 2021), haberkibris,
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