KKTC Nöbetçi Eczaneler 26 Temmuz 2024
26/07/2024
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-47-35
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» Salamis yolu, Dumlupınar Spor Kulübü yanı, Sulu Çember-Zafer Anıtı arası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-23-69
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
GazimağusaAkdoğan
0 (392) 377-88-25
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» Zeytinlik Yolu Şok Mar karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (548) 881-18-11
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» Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-06-66
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 845-98-36
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-70-52
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 330-17-20
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (533) 882-94-56
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» Devlet Hastanesi ve Çember Restoran yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 223-18-13
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
Lefkoşa
0 (533) 855-06-04
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» TMK çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-11-16
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» Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaMetehan
0 (392) 223-44-14