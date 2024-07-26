KKTC Nöbetçi Eczaneler 26 Temmuz 2024

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26/07/2024

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KKTC Nöbetçi Eczaneler 26 Temmuz 2024

Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-47-35

Umut Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Çetin Alkan Apt. No:27/2 Mağusa
» Salamis yolu, Dumlupınar Spor Kulübü yanı, Sulu Çember-Zafer Anıtı arası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-23-69

Buğra Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Caddesi, Akdoğan Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

GazimağusaAkdoğan

0 (392) 377-88-25

Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Girne No:45/2 Yukarı Girne
» Zeytinlik Yolu Şok Mar karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (548) 881-18-11

Selin Eser Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne
» Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-06-66

Salim Karabekir Eczanesi

Yayla Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi No:213/B Sky Plaza Apt. Dükkan:2 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 845-98-36

Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük. Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-70-52

Sultan Topel Eczanesi

Makenzi Caddesi, Dükkan No:6 Ottoman yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 330-17-20

Derviş Kutret Eczanesi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (533) 882-94-56

Balın Eczanesi

Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
» Devlet Hastanesi ve Çember Restoran yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 223-18-13

Eser Avcı Eczanesi

Özgürlük Caddesi No:11/B Cihangir / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

Lefkoşa

0 (533) 855-06-04

Behayi Yılmabaşar Eczanesi

Okullar Yolu Sokak, Dış Kapı No:66/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» TMK çaprazı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 227-11-16

Sev Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi, Akçın Plaza No:2 Metehan Kermiya / Lefkoşa
» Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaMetehan

0 (392) 223-44-14
26/07/2024 08:54
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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