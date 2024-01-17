KKTC Öğrenci Belgeleri Sosyal Medyada Para Karşılığında Satılıyor!

Sosyal medya platformlarında son günlerde ortaya çıkan bir skandal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenci belgelerinin para karşılığında satışını gözler önüne serdi.

Instagram üzerinde belirlenen hesaplar aracılığıyla yapılan bu yasadışı faaliyet, ekran görüntüleri ve mesajlar ile belgelendi. Satışa sunulan öğrenci belgelerinin nasıl elde edildiği ve bu belgelerin gerçek öğrencilere ait olup olmadığı merak konusu.

Söz konusu hesapta 600 dolar karşılığında üniversiteye kayıt yaptırılabileceği ve öğrenci izin belgesi alınabileceği belirtiliyor.