KKTC Okçuluk Federasyonu Antrenörleri Türkiye Yolunda

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16/01/2025

KKTC Okçuluk Federasyonu Antrenörleri Türkiye Yolunda

Federasyonumuza bağlı antrenörlerimiz, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Antrenör Gelişim Semineri’ne katılmak üzere yola çıktı.

Bu önemli seminer, antrenörlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırarak KKTC okçuluğunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Antrenörlerimize başarılı ve verimli bir seminer süreci diliyoruz.

KKTC Okçuluk Federasyonu olarak, eğitim ve gelişim yolculuğumuzda durmadan ilerliyoruz.

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TAGS: Okçuluk Federasyonu
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