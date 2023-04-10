KKTC Okçuluk Federasyonu'nda faaliyetler durdu

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz'in, Türkiye’de bir futbol kulübünün kadın futbol takımında antrenörlük yapmaya başladığı günden itibaren KKTC Okçuluk Federasyonunda faaliyetler durmuş bulunmaktadır.

Deniz'in sürekli Türkiye’de olması Federasyonun atıl durumda kalmasına neden olmuştur. KKTC Okçuluk Federasyon binasının sürekli kapalı olması ve yönetim kademesinde herhangi bir muhatap olmaması Federasyonun işleyişini imkansız kılmaktadır. Aynı zamanda Federasyona ait okçuluk açık alan sahası da bakımsız ve ilgisiz bir şekilde kendi haline bırakılmıştır. KKTC Okçuluk Federasyonunun 2023 yılında yapılması planlanan faaliyet programına göre bu güne kadar yapılması gereken 10 yarışma, kurs ve kampların hiçbiri yapılmamıştır. Buna ek olarak 21-25 Aralık Şehitler Haftası, Ocak ayında yapılan Liderlerimizi Anma (Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük) etkinliği ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük depremin ardından depremzedelere yardım maksadıyla özel okçuluk yarışmaları da yapılmamıştır. Tüm bunlar Federasyonuna bağlı kulüpler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır.

Geçen süre zarfında Federasyon sadece 12 Mart 2023 tarihinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Okçuluk Yarışması” düzenlemekle yetinmiştir. Kaldı ki, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı birçok kulübümüz bu yarışmaya iştirak etmemiştir.

Bunun yanında 9 Nisan 2023 Pazar günü Türkiye'de tedavi gören ve Okçuluk Federasyonuna büyük katkıları olan bir arkadaşımızın ağabeyi tarafından ona moral ve motivasyon olması maksadıyla "Bahar Okları Okçuluk Yarışması" yapılmıştır. Tüm kulüplerimiz duyarlılık gösterip yarışmaya iştirak etmişlerdir. Bahsi geçen yarışma KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenmemesine rağmen Federasyon düzenlemiş gibi sayfasında ve basında yer almıştır. 8 kulüp olarak biz, yardım amaçlı yapılan bu organizasyona büyük bir istekle katıldık. Ne var ki, bu tarihten itibaren hiç bir faaliyete katılmama kararı almış bulunuyoruz.

Bu olumsuzlukların müsebbibi olan Federasyon yönetiminde sorunların devam etmesi, kulüplerin muhatap bulamamaları ve faaliyetlerin yapılamamasından dolayı 8 kulüp tarafından ortak karar alınmıştır. Bu bağlamda mevcut başıboşluğa son vermek maksadıyla 17 Mart 2023 tarihinde, 541/91 sayılı Federasyon Tüzüğünün 10. maddesi uyarınca Genel Kurulu çağrısı yapılmıştır. KKTC Okçuluk Federasyonu’nun Bakanlar Kurulu onaylı Resmi Gazete'de yayınlanmış tüzüğünün ilgili maddesi, "Olağanüstü Genel Kurul, Başkan veya Yönetim Kurulu veya Genel Kurul Delegelerinin 2/5’nin istemi üzerine Belirlenen Gündemi Görüşmek Üzere, Genel Kurul 21 gün içinde toplanır” şeklindedir. Bununla birlikte, 67/1999 Beden Eğitimi ve Spor Yasasına göre “Federasyon Başkanı olarak atanan kişi görevi süresince herhangi bir spor kuruluşu veya kurullarında üye olamaz veya görev alamaz” hükmü bulunmaktadır. Buna rağmen KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz hale hazırda İstanbul’da özel bir Futbol takımının kadın futbol takımı antrenörlüğünü icra etmektedir.

Federasyon tüzüğü ve Spor Yasası hükümlerine uymayan Deniz, KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevini bırakmayıp okçuluk Sporuna gönül veren ve yüzlerce sporcu yetiştiren 8 kulübe cevap olarak, tüzük ve yasa hükmü açık olmasına rağmen Olağanüstü Genel Kurul talebimizin uygun olmadığı yazısını Türkiye'de bulunması sebebiyle Whatsapp üzerinden göndermiştir.

Netice itibariyle, Ata sporumuz olan okçuluğa gönül, emek vermiş ve yatırım yapmış kulüpler olarak daha iyi bir yönetim seçmek için mevcut yönetimin bir an önce Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gelmesi veya İstifasını sunması için bugün 10 Nisan 2023 Pazartesi'nden itibaren aşağıdaki önlemleri aldığımızı basın aracılığıyla kamuoyuna bildiririz:

1. Federasyon tarafından düzenlenen hiçbir faaliyete katılmayacağız.

2. Hukuki işlem başlatacağız.

3. Basın açıklaması yapacağız.

4. Sporcu lisans ücretlerini yatırmayacağız.

Girne Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü

Güzelyurt Okçuluk Derneği

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Okçuluk Takımı

Lefke Avcılık Atıcılık Birliği

Atıcılık İhtisas Birliği

Kantara Spor Derneği

Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği

Sentor Spor Derneği

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10/04/2023 12:26