KKTC Okçuluk Fererasyonu'ndan Olimpizm Ödül Töreni açıklaması

KKTC Okçuluk Fererasyonu Olimpizm Ödül Töreni İle İlgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

26 Eylül 2023 tarihinde Milli Olimpiyat komitesi tarafından düzenlenen 2023 Olimpizm ödül töreni gerçekleşmiştir. Gerçekleşen törene KKTC Okçuluk Fererasyonu davet edilmemiş ve bununla da kalmaksızın okçuluk dalında federasyonun bilgisi olmaksızın,olimpiyat heyetinin kendi belirlediği ve Okçuluk Federasyonunda lisansı bulunmayan bir sporcuya ödül verilmiştir.Olimpizm ödülünün sporcular için güzel bir motivasyon olduğu nettir. Fakat verilen ödül Olimpizm ödüllerine gölge düşürmüştür. Bu bağlamda Milli Olimpiyat komitesi başkanı Sn.Dursun Koç’la yapılan görüşme sonucunda ödülün Federasyonun bilgisi olmadan nasıl verildiği konusunda net bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle Federasyonumuz bundan sonraki dönemde, yapılacak olan organizasyonda yer almayacaktır.