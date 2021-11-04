KKTC özelinde Uluslararası indexlerde yer alan ilk özel sayının lansmanı UKÜ’de gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale Özgit’in editörlüğünde ve Prof. Dr. Ali Öztüren’in yardımcı editörlüğünde hazırlanan Worldwide Hospitality and Tourism Themes özel sayısı yayınlandı.

Turizm planlamacıları ve politika yapıcıların Kuzey Kıbrıs'ta sürdürülebilir turizmin gelişiminin önündeki engelleri aşılması konusunun irdelendiği özel sayıda KKTC özelinde Uluslararası indexlerde yer alan ilk özel sayı olma özelliğini taşıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ihtiyacına işaret edilen çalışmaların yer aldığı özel sayıda, Küçük Ada Ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma uygulamaları ve daha spesifik olarak Kuzey Kıbrıs'ın karşı karşıya olduğu ekonomik, politik, sosyokültürel ve çevresel sürdürülebilirlik konularına odaklanıldı.

Özel sayı editörü Doç. Dr. Özgit ve yardımcı editör Prof. Dr. Öztüren özel sayıda KKTC’deki sürdürülebilir turizm politikalarının gelişmesinin önündeki en önemli engellerden birinin paydaşlar arasındaki işbirliği eksikliği olduğunu belirttiler.

10 adet akademik çalışmanın bulunduğu özel sayıda, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin ortak çalışmalarına yer verildi.

Özel sayının lansmanı önemli yayın kuruluşlarından Emerald Publishing’e bağlı Worldwide Hospitality and Tourism Themes dergi editörü Prof. Dr. Richard Tear’ın katılımı ile yapıldı.

KKTC özelinde hazırlanacak ikinci özel sayı için sektör temsilcileri, belediye başkanları, akademisyenler ve politikacıların da yer aldığı lansmanda, sorun tesbit tartışmaları ve odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğin bir diğer önemli özeliği ise KKTC Turizm Sektörünün gelişmesinde üniversite-sektör işbirliğinin ortak akademik çalışmalarda bir araya gelecek olmaları olarak belirtildi.

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04/11/2021 17:00