KKTC Pasaportları Zamlandı

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02/01/2020

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KKTC Pasaportları Zamlandı

2020 Yılında KKTC Pasaport Harçlarına da zam geldi.

İşte yeni KKTC Pasaport Harçları

2020 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 440 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  325 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 209 TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 885 TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  650 TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar  430 tl

2019 Pasaport Ücretleri

32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil)        309.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                    226.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                    149.-TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil)         621.-TL

32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                   454.-TL

32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar                                   303.-TL

02/01/2020 12:43
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TAGS: kktc, pasaport, kktc pasaport harçları
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