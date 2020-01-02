KKTC Pasaportları Zamlandı
02/01/2020
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2020 Yılında KKTC Pasaport Harçlarına da zam geldi.
İşte yeni KKTC Pasaport Harçları
2020 Pasaport Ücretleri
32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 440 TL
32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 325 TL
32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 209 TL
Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;
32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 885 TL
32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 650 TL
32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 430 tl
2019 Pasaport Ücretleri
32 sayfalık 5 yıl gecerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 309.-TL
32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 226.-TL
32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 149.-TL
Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;
32 sayfalık 5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 621.-TL
32 sayfalık 2 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 454.-TL
32 sayfalık 1 yıl gecerli Diplomatik Pasaportlar 303.-TL