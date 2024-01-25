KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Üstünel Türk Devletleri Rekabet Konseyi Kurulmasını Değerlendirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle Türk Devletleri Rekabet Konseyi kuruldu. Konsey başkanlığını ilk 3 yıl Türkiye adına Rekabet Kurumu yapacak. KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"22-23 Ocak 2024 tarihlerinde Türk Rekabet Kurumu öncülüğünde ve ev sahipliğinde “Türk Devletleri Rekabet Konseyi” kurulmasına yönelik iş birliği ve imza törenine özelde kurulumuz genelde ise ülkemizi temsil etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız..

Böylesi bir uluslararası organizasyonda KKTC Rekabet Kurulu’nun Türk Devletleri Rekabet Konseyi kurucu ve daimi üyesi olarak yer almanın ve imza atmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Bu organizasyonda işbirliği yaptığımız ve desteklerini hiç esirgemeyen Türk Rekabet Kurumu Başkanı Sn. Birol Küle, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sn. Kubaniçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Merey Mukazhan’a son teşekkürlerimi sunarım."