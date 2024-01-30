KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında protokol

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30/01/2024

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KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında protokol

KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında , Sporcu temel sağlık muayenelerinin devlet hastanelerinde yapılması konusunda protokol imzalandı. 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Performans Sporcularımızın 12 yaştan sonra ,  detaylı bir muayeneden geçmeleri bizim için çok önemli. Mevcut ekonomik koşullarda , Sağlık Bakanlığımız aracılığı ile bu testleri yapmak , kulüplerimize çok önemli bir katkı olarak yansıyacaktır. Bu protokol ile yaklaşık 500 performans sporcumuz , spor hekimimiz Doç. Dr. Nevzad Denerel tarafından hazırlanan, kan tahlili , idrar tahlili,  baş ve boyun , kardiovasküler sistem , nörolojik, kas ve iskelet sistemi ile kardiyoloji muayenelerini kapsayan detaylı bir testten geçmiş olacak. Bu protokol 'ün hayata geçmesinde katkı koyan Sağlık Bakanımız Dr. Hakan Dinçyürek'e ve Sağlık Bakanlığı Müdürümüz Sn. Ergin Tertemiz'e çok teşekkür ederiz

30/01/2024 13:19
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