KKTC Sağlık Bakanlığı teyakkuza geçti

Maymun çiçeği virüsünün çıkış noktası olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ölü ve vaka sayısı artarken, KKTC Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili teyakkuza geçti

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği hastalığının tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, geniş çaplı bir salgın durumunda ise ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sağlık Komitesi ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hastalığın yayılması nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlatarak, söz konusu hastalığa karşı acil hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı