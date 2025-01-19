KKTC Satrançları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!

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19/01/2025

KKTC Satrançları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!

KKTC Satraççıları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!

19-25 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2900 satranç sporcusu çocuk ile gerçekleşecek olan, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasında, ülkemiz 23 sporcu ve 5 antrenörle yer aldı.
Turnuvanın ilk oyunları bugün Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak. 
Turnuvanın detayları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

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