KKTC Satrançları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!

KKTC Satraççıları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!

19-25 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2900 satranç sporcusu çocuk ile gerçekleşecek olan, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasında, ülkemiz 23 sporcu ve 5 antrenörle yer aldı.

Turnuvanın ilk oyunları bugün Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.

Turnuvanın detayları aşağıdaki linklerden takip edilebilir: