KKTC Satrançları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!
YAYIN TARİHİ:
19/01/2025
KKTC Satraççıları, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında!
19-25 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2900 satranç sporcusu çocuk ile gerçekleşecek olan, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonasında, ülkemiz 23 sporcu ve 5 antrenörle yer aldı.
Turnuvanın ilk oyunları bugün Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.
Turnuvanın detayları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:
YAYIN TARİHİ: