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KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı. 

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31/05/2019

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KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı. 
Birliğin 26 Mayıs tarihinde Limasol Türk Kooperatif Bankası Merkez Şubesi’nde yapılan toplantısında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 
“Başkan Ülker Fahri, Yönetim Kurulu Asbaşkanı Raif Çukurovalı, Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) Hicran Kanat, Yönetim Kurulu üyeleri: Ömür Şengün, Alişan Şan”
 

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