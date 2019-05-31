KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Olağan Genel Kurul’u yapıldı.

Birliğin 26 Mayıs tarihinde Limasol Türk Kooperatif Bankası Merkez Şubesi’nde yapılan toplantısında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Başkan Ülker Fahri, Yönetim Kurulu Asbaşkanı Raif Çukurovalı, Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) Hicran Kanat, Yönetim Kurulu üyeleri: Ömür Şengün, Alişan Şan”

