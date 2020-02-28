KKTC Sınır Kapıları Açık, Corona Virüsü Yok

Türkiye’de yayınlanan Sözcü Gazetesi, KKTC’nin dışarıdan gelen yolculara kapılarını kapadığı ve adada corona virüsü bulunduğu yönünde yapmış olduğu yalan haberlerle tepki topladı.

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28/02/2020
HK

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KKTC Sınır Kapıları Açık, Corona Virüsü Yok

Türkiye’de yayınlanan Sözcü Gazetesi, KKTC’nin dışarıdan gelen yolculara kapılarını kapadığı ve adada corona virüsü bulunduğu yönünde yapmış olduğu yalan haberlerle tepki topladı.

Sözcü Gazetesi’nin haberinde kullanılan başlık ve habere giriş cümleleri KKTC ile ilgili yanlış bir algı oluşmasına neden oldu. Sözcü Gazetesi’nin bu haberi KKTC'de tepkilere neden oldu.

KKTC’de corona virüsüne karşı alınan önlemler ve oluşturulan karantina hastanesi nedeniyle ciddi bir çaba ortaya konduğu biliniyor.

28/02/2020 22:41
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TAGS: corona vşrüsü, kktc, haber, kıbrıs, kıbrıs haberleri, sözcü gazetesi, sınır kapıları
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