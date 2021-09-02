KKTC Sınır Kapılarında Sağlıkçı Yok

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02/09/2021

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KKTC Sınır Kapılarında Sağlıkçı Yok

Akyar Beyarmudu Derinya sınır kapılarında saat 18:00’dan sonra sağlık çalışanları olmadığı gerekçesiyle Larnaka’dan gelen yolcular  KKTC’ye sınır kapılarından geçiş yapamıyor.

 Bu sorunu da çözmek için Sağlık Bakanı Müsteşarı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i arayarak 3 sınır kapıları için hemşire gönderilmesi talebinde bulundu.

Şu an itibarı ile yurtdışından veya İngiltere’den gelen herhangi bir vatandaş KKTC’ye giriş yapamıyor. Güneyden bu kapılara gelen yolcular Lefkoşa’daki sınır kapılarına yönlendiriliyor.(MHA)

02/09/2021 23:01
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TAGS: KKTC, Sınır Kapıları, haber
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