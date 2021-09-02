KKTC Sınır Kapılarında Sağlıkçı Yok

Akyar Beyarmudu Derinya sınır kapılarında saat 18:00’dan sonra sağlık çalışanları olmadığı gerekçesiyle Larnaka’dan gelen yolcular KKTC’ye sınır kapılarından geçiş yapamıyor.

Bu sorunu da çözmek için Sağlık Bakanı Müsteşarı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i arayarak 3 sınır kapıları için hemşire gönderilmesi talebinde bulundu.

Şu an itibarı ile yurtdışından veya İngiltere’den gelen herhangi bir vatandaş KKTC’ye giriş yapamıyor. Güneyden bu kapılara gelen yolcular Lefkoşa’daki sınır kapılarına yönlendiriliyor.(MHA)

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02/09/2021 23:01