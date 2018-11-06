KKTC standına yoğun ilgi

Bu yılki “World Travel Market” turizm fuarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yerini aldı.Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da fuar süresince tanıtıma destek vermek amacıyla Londra’da olacak.

Bakan Ataoğlu, 2019 yılı içinde İngiltere yolcularının KKTC’ye uçarken uçaktan inmeyeceklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu BRT’ye yaptığı değerlendirmede, İngiltere pazarının daha da güçlenmesi için Türk Hava Yollarına ait bir uçağın Antalya üzerinden Ercan Havalimanı’na touchdown sefer düzenlemesi için Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Londra’dan Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek yolcuların Antalya’da kısa süreli beklemeli olarak adaya gelebileceklerini belirten Bakan Ataoğlu, “2019 yılı içinde İngiltere yolcuları KKTC’ye uçarken uçaktan inmeyecek” dedi.