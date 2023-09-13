KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı Lefkoşa’da Concorde Tower’da yapıldı. Proje ile KKTC’nin toprak ve su kaynaklarının 50 yıllık planı hazırlanacak.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, ilgili sektör temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, sinevizyon gösterimi ile devam etti. Toplantıda açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptı.

Konuşmaların ardından TC Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a plaket takdim edildi.

Açılış toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.