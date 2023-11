Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tanıtma Platformu, cumhuriyetin 40’ıncı yılını kutladı.

Platformdan yapılan açıklamada, KKTC’nin bağımsız ve ayrı bir devlet olarak varlığını devam ettirmesi, KKTC’nin başta Türk devletleri ve tüm İslam ülkeleri tarafından resmi olarak tanınması için gerekli adımların atılması çağrısının yinelendiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın liderliklerinde ortaya konulan onurlu mücadelelerle elde edilen bağımsızlık sonrası, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türküne her alanında uygulanan ambargoların bir an önce son bulması gerekiyor” denildi.

Uluslararası toplumu, Kıbrıs konusundaki yaklaşımını değiştirmeye; sahadaki gerçekleri kabul etmeye, Kıbrıs’ta her zaman uzlaşıdan yana olan ve bu yapıcı tutumunu her zaman kanıtlayan Kıbrıs Türk halkına karşı adaletli davranmaya, insanlık dışı ambargoların kaldırılmasında yardımcı olmaya davet eden platform, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve nice kırk yıllar diledi.

15/11/2023 13:49