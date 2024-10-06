KKTC, TC ve 3.ülke vatandaşlarının kültürleri İskele’de buluşuyor

İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 6.’sını düzenlediği ve gece geç saatlere kadar sürecek Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, başladı. Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra 3. Ülke kültürlerine ait 150’ye yakın stantın yer aldığı, gün boyu açık olacak Çocuk Sokağı’nın yanı sıra, yerli sanatçıların konserleri, halk dansları ve modern dans gösterilerinin yer alacağı etkinliğin finalinde saat 21:30’da İskele Ecevit Meydanı’nda şarkıcı Derya Uluğ sahne alacak. Renkli görüntülere sahne olan, etkinlik kortejinin, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla başlayan 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yaptığı etkinlikte, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılımcılara hitap etti. Açılışta, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Sırttaki grubu TUFAD, Azerbaycan Kültür Derneği, Roman Dans Grubu Akdoğan Gençlik Merkezi ile Filipinliler ve İranlılar da dans gösterisi sundu. Atatürk Anıtı önündeki tören, konuşmaların ve dans gösterilerinin ardından son bulurken, İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunan ve gün boyu yanacak buhurdanlık da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve protokolün katılımıyla yakıldı.

SADIKOĞLU: “İSKELE; GÜZEL İNSANLARIN BİR ARADA YAŞADIĞI KENT”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve Belde Muhtarları, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri ve İskele halkı ile çok sayıda kişi katıldı. 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. “Güzel insanların, farklı renk ve kültürlerin birbiriyle uyum içinde yaşadığı kent İskele’mizden herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, her yıl, bir önceki yıldan daha güzelini, daha özelini yapmak için aylar öncesinden başlayan, büyük bir özveri sonucu ortaya çıkan Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğini halk ile buluşturuyor olmanın mutluluğunu ve farklı kültürlerle birlikte aynı havayı solumanın gururunu bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Kıbrıs halkının paylaşmayı bilen güzel bir milletin fertleri olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu,bu güzelliği ise insanlara; dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın yaklaşmalarına bağladı. İskele’nin çok sayıda ülkeden, çok farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde her milletten insanın kendi kültürüne ait stantlarda misafirlerini karşılayacağını söyledi. İskele Belediyesi olarak asli görevlerinin de bilinciyle, her yıl düzenledikleri çok sayıda etkinlikle, sosyal ve kültürel belediyeciliği de bir adın öteye taşıdıklarını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, 6.’sını düzenledikleri Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin de bunlardan yalnızca bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Sadıkoğlu konuşmasında, personeli başta olmak üzere etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.

ATAOĞLU: “KÜLTÜRÜMÜZÜN UNUTULMAMASI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında çok farklı bir etkinlik olarak nitelendirdiği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinden dolayı İskele Belediyesi’ni tebrik etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve katkı koyan herkese teşekkür eden Ataoğlu, Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin uzun bir çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade etti. Kültürlerimizin unutulamaması, geçmişin günümüze, günümüzden de geleceğe aktarılması konusunda bu tür etkinliklerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Ataoğlu, kültürlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

TATAR: “KKTC, ULUSLARARASI BOYUTTA DÜNYAYA TANITILIYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğindeki konuşmasında güneşin en güzel doğduğu İskele’de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 21 farklı ülkeden stant kuran insanların Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde yer aldığını duyduğunda şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, İskele’nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikle, KKTC’nin uluslararası boyutta dünyaya tanıtıldığını söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle son aylarda Rum Kesiminin baskıcı tutumlarıyla bizlere diz çökeceğini zannedenler çok yanılacaktır ifadelerini kullandı. ‘Kıbrıs Türk halkı medeni bir halktır, Kıbrıs Türk halkı; kültürünü ve değerlerini paylaşan bir halktır’ diyen Cumhurbaşkanı, geçmişte çekilen acıların 1974’ten sonra barış ortamında insanlığı yüceltmeye devam ettiklerini vurguladı.

ETKİNLİKTE 150’YE YAKIN STANT, ÇOCUK SOKAĞI, KONSERLER VE DANSLAR YER ALACAK

Renkleri ve kültürleri her etkinliğinde İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı. Cyprus Central Hospital/Mağusa Tıp Merkezi LTD’e ait ambulans ve sağlık ekibi ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin de gün boyu hazırda bulunacağı etkinlikte İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi halkın güvenliği için İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de halkın sağlığı için etkinlik alanında yer alıyor. İskele Şehir Merkezinden itibaren bazı sokakların araç trafiğine kapandığı etkinlikte ülke kültürümüzün yanı sıra Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri Trabzon Ortahisar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Finike Belediyesi’nin, 3. Ülke; Azerbaycan, Filipinler, Türkmenistan, Uygur Türkleri, Hindistan, Nijerya, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Libya, Birleşik Krallık, Rusya, Belarus, Ukrayna

Sudan, Kazakistan, Güney Afrika, Zimbabve ve Kenya’nın tanıtım stantları da yer alıyor. Gün boyu sürecek festivalde yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.

12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17:00-19:00 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

Etkinlikte yerli sanatçılar; Grup Deniz Feneri, Halil Sahkın&SOS, Murat Çığ ve Orkestrası, Yahya Erenköylü ve Orkestrası konser verecek. Etkinliğe halk dansları ve modern dans gösterileri sunacak ekipler de renk katacak. 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin final konserini ise Derya Uluğ verecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği ilk halk konserinde dinleyicileri ile buluşacak Uluğ, saat 21.30’da İskele Ecevit Meydanı’na kurulacak sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek. Etkinlik kapsamındaki tüm etkinlikler ve konserlere giriş ücretsiz olacak.