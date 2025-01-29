KKTC Teknik Öğretmenler Derneği 9. Olağan Genel Kurulu'nu Yaptı... Başkan Ahmet Arslan

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Arslan seçildi.

Dernek 9. Olağan Genel Kurulu 25 Ocak'ta dernek ofisinde yapıldı.

Dernek açıklamasına göre toplantıda Yönetim Kurulu, Denetim Kurlu ve Disiplin Kurullarının seçimi de yapıldı.

Yönetim Kurulunda görev yapacak isimler şunlar: "Genel Sekreter (İdari İşler Sorumlusu) Ali Yenen, Sayman (Mali işler sorumlusu) Mustafa Türkkal, Töder Eğitim Merkezi Koordinatörü Ahmet Ulubay, Sosyal İşler Sorumlusu (Yurt İçi) Bilal Koç, Sosyal işler sorumlusu (Yurt dışı) Hüseyin Koze, Eğitim ve Öğretim İşleri Sorumlusu Selen Köse Esenel, Örgütlenme ve Projeler Sorumlusu Kamil Dervişoğulları, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayhan Türe."

Yedek üye olarak, Feridun Tayız ve Hasan Hocaoğlu seçildi.

Denetim Kurulu, Ali Erden, Şirin Dervişoğulları ve Düriye Arslan'dan oluşturuldu.

Yedek üyeler, Üstün Çağataylı ve Eşref Arıbey oldu.

Disiplin Kurulunda Osman Beyit, Cevdet E. Çelebi ve Bünyamin Merhametsiz yer aldı.

Yedek üye olarak ise Ahmet Simitcioğlu ve Faruk Çelik görevlendirildi.