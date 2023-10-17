KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru

KKTC Telekomünikasyon Dairesi, yarın Erülkü süpermarket bölgesinde fiber optik kablo bağlantılarının yeni yapılan altyapıya aktarılması için çalışma yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Yapılacak bu çalışmadan dolayı saat 08:00 - 09:00 saatleri arasında Ercan, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale bölgelerinde ses, adsl ve internet hizmetlerinde kesinti olacakdır. Saat 09:00 – 10:00 saatleri arasında yapılacak çalışmada ise yurt dışı internet erişimlerinde çok kısa süreli kısmi düşüşler meydana gelebilecektir. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.”