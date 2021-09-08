KKTC ticaretinin önü açıldı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin kararın onaylanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Karara göre KKTC'de üretilen her şey türkiye ve Türkiye'nin anlaşma yaptığı 3. ülkelere satılabilecek.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle

“Şimdi üretme vakti...

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile imzaladığımız iki ülke arasındaki ticarete ilişkin milletlerarası andlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece KKTC’nin ticarette önü açılmıştır. Bu anlaşma ile artık ürettiğimiz her şeyi Türkiye’ye ve Türkiye’nin anlaşma yaptığı 3. ülkelere rahatlıkla satabileceğiz...

Haydi Kıbrıs’ım, şimdi planlı üretim vakti.”

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08/09/2021 11:16