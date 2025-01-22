KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’dan Trabzonspor yönetim kuruluna ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Net Global Sivasspor maçı öncesinde Trabzonspor yönetim kurulunu ziyaret etti.

Papara Park’ta Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Konsolos Erek Çağatay Trabzonspor'a başarı dileklerini iletti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asbaşkan Zeyyat Kafkas, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyesi için Konsolos Erek Çağatay’a teşekkür etti.