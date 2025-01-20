KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’dan yönetim kurulumuza ziyaret

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20/01/2025

KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’dan yönetim kurulumuza ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Net Global Sivasspor maçı öncesinde yönetim kurulumuzu ziyaret etti.

Papara Park’ta Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Konsolos Erek Çağatay takımımıza başarı dileklerini iletti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyesi için Konsolos Erek Çağatay’a teşekkür etti.

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TAGS: KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’dan yönetim kurulumuza ziyaret
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