KKTC Tüketiciler Derneği dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 16 Ekim Dünya Gıda Günüğ dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüketicilerin temel ihtiyaçları ile sağlıklı beslenmelerinin en uygun fiyatlar ile karşılanmasının bir evresel hak olduğunu vurguladı. Işık, en uygun fiyat ve sağlıklı olarak bunu “Gıda Güvenliği Yasası” kapsamında sağlamanın Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının görevi olduğunu belirtti.

16/10/2019 17:56