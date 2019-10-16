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KKTC Tüketiciler Derneği dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti

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16/10/2019

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KKTC Tüketiciler Derneği dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti

KKTC Tüketiciler Derneği dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 16 Ekim Dünya Gıda Günüğ dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüketicilerin temel  ihtiyaçları ile sağlıklı beslenmelerinin en uygun fiyatlar ile karşılanmasının bir evresel hak olduğunu vurguladı. Işık, en uygun fiyat ve sağlıklı  olarak bunu  “Gıda Güvenliği Yasası” kapsamında sağlamanın Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarının görevi olduğunu belirtti.

16/10/2019 17:56
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TAGS: KKTC Tüketiciler Derneği, dengeli ve sağlıklı beslenme, haber, kıbrıs
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