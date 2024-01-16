KKTC Tüketiciler Derneği'nden hükümete tam destek

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, etkin piyasa denetimi konusunda hükümete tam destek belirtti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in, “maaş artışına paralel olarak, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimin, yeni bir uygulama ile sağlanacağı” açıklamasına işaret ederek, bunun tüketiciler adına olduğu kadar tüm ekonomik sektörler için olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Işık, uygulamanın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı Vergi Dairesi ve Ticaret Dairesi ile koordineli olarak başlatılmasının, daha etkin denetimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Ürün fiyatlarının Maliye Bakanlığı verilerine anında yansımasıyla, maliyet fiyatları ile kar payları verilerinin izlenebileceğini ifade eden Hasan Yılmaz Işık, derneğin, “fırsatçılığa asla izin vermeyeceğini ve eş, dost demeden cezai müeyyideler uygulayacaklarını” açıklayan Başbakan Ünal Üstel’e, tam ve fiili destek vereceğini vurguladı.

Hasan Yılmaz Işık, bu amaçla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi Müdürlüğü kadroları ve teşkilatının desteklenmesiyle, piyasa denetiminin tüm tüketicilere yayılması ve iş birliği için hükümete çağrı yaptı.