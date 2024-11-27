KKTC, Türk Dünyasında Kadın Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak

Girne Acapulco Otel, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Türk Dünyasında Kadın Çalıştayı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalıştay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde ve birçok önemli kurumun katkılarıyla gerçekleşecek.

Kadınların Türk Dünyasındaki Yeri Masaya Yatırılacak

Tarihte ve göçte kadın, Türk dünyasında kadın hakları, akademide kadın, siyasette kadın ve ticarette/girişimcilikte kadın gibi geniş bir yelpazede konuların ele alınacağı çalıştayda, Türk dünyasından gelen katılımcılar kadınların tarihsel ve güncel rollerini tartışacak ve çözüm odaklı öneriler geliştirecek.

Türk Dünyası Kadın Temsilcileri Girne’de Buluşuyor

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Dr. Ziya Öztürkler'in katılımıyla başlayacak. Ahıska, Azerbaycan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırım, Özbekistan ve daha pek çok bölgeden temsilcilerle, Türk dünyasının kadın liderleri bir araya gelecek.

Program akışı ise şu şekilde gerçekleşecek: