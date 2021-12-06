KKTC Türk Edebiyatı Rotası başvuruları başladı

YTB, KKTC Türk Edebiyatı Rotası başvurularının başladığını duyur. Başvurular için son tarih 3 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), KKTC Türk Edebiyatı Rotası başvurularının başladığını açıkladı.

YTB’den yapılan açıklamada, “YTB, “KKTC’li genç edebiyatçıları Türk Edebiyatı Rotası programı kapsamında Türkiye'de bir araya getiriyor” ifadelerine yer verildi.

KKTC Türk Edebiyatı Rotası için ise son başvuru tarihi 3 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Bilgi ve başvuru için:

https://www.ytb.gov.tr/duyu.../kktc-edebiyat-rotasi-programi

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06/12/2021 20:40