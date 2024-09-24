KKTC, TÜRKSOY Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Opera Günleri'nde Temsil Ediliyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nin 22-25 Eylül 2024 tarihleri süresince Ankara’da gerçekleştireceği 2024 yılı I. TÜRKSOY Kıdemli Memurlar Toplantısı’na katılıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın kültür bakanlıklarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantılarda KKTC’yi temsilen yer alan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, 25 Eylül Çarşamba akşamı Ankara’da düzenlenecek 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Gala Konseri’ni de izleyecek.

TÜRKSOY’un, TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları daimî konseyi 41. Dönem Toplantısı hazırlık çalışmaları kapsamında, Ankara’da düzenlediği, 2024 yılı I. Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda, KKTC’yi, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu temsil ediyor. TÜRKSOY’un geçtiğimiz yıl ilk kez Ankara’da ve Azerbaycan’da gerçekleştirdiği Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda bu yıl, TÜRKSOY’un 2024 yılında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği faaliyetlerinin değerlendirmesi ile 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyet programları değerlendirilecek. TÜRKSOY’a üye devletlerin kültür bakanlıklarının temsilcilerinin bir araya geldiği TÜRKSOY Kıdemli Memurlar toplantıları çerçevesinde üye ülkelerin 2026 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti önerileri ile 2026 anma yılı ilanına ilişkin teklifleri değerlendirilecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Ankara temasları çerçevesinde TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Sait ile de görüşerek, 25. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğini KKTC’de gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk dünyası opera sanatçılarını KKTC’de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Zaimağaoğlu, 2025 yılında gerçekleştirecekleri TÜRKSOY Opera Günleri konserlerinde tüm TÜRKSOY üye devletlerinin opera sanatçılarını KKTC’de görmeyi arzu ettiklerinin altını çizdi. TÜRKSOY kıdemli memurlar toplantısının, Türk devletlerinin bağlarını daha da güçlendireceğini vurgulayan Zaimağaoğlu, 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Ankara Devlet Opera Bale Sahnesi’nde 25 Eylül Çarşamba akşamı düzenlenecek Gala Konseri’nde KKTC’li Opera Sanatçısı Nejla Egemen ve Türk devletleri sanatçılarını TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Sait ile birlikte izleyeceklerini bildirerek Ankara’daki tüm sanatseverleri konsere davet etti.